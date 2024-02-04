Закамсков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закамсков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закамсков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Закамскова (Некрасова) Олеся Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закамскова (Некрасова) Олеся Андреевна

Рождение ребёнка
24.08.2020

Дочь: Закамскова София Николаевна

Мать ребёнка: Закамскова (Некрасова) Олеся Андреевна

Рождение ребёнка
18.04.2023

Дочь: Закамскова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Закамскова (Некрасова) Олеся Андреевна

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