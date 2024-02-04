Закамсков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
01.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закамсков Павел Николаевич
Мать ребёнка: Закамскова (Некрасова) Олеся Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.2020
Дочь: Закамскова София Николаевна
Мать ребёнка: Закамскова (Некрасова) Олеся Андреевна
Рождение ребёнка
18.04.2023
Дочь: Закамскова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Закамскова (Некрасова) Олеся Андреевна