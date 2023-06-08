Неизвестно Меланья или Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сведений нет
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Литвинов Борис
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Литвинов Борис
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Хворост Анна Борисовна
Отец ребёнка: Литвинов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устиния Борисовна
Отец ребёнка: Литвинов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвинов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Сергей Борисович
Отец ребёнка: Литвинов Борис