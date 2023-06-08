Неизвестно Меланья или Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Меланья или Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сведений нет
Рождение ребёнка
1880

Сын: Литвинов Иван Борисович

Отец ребёнка: Литвинов Борис

Рождение ребёнка
1898

Сын: Литвинов Павел Борисович

Отец ребёнка: Литвинов Борис

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Хворост Анна Борисовна

Отец ребёнка: Литвинов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устиния Борисовна

Отец ребёнка: Литвинов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Яков Борисович

Отец ребёнка: Литвинов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Литвинов Борис