Савина (Подраменцева) Мария Гавриловна
Место рожденияКаменец-Подольский, Польша
Дата рождения1854
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Каменец-Подольский, Польша
Место жительства
С 1873
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1874
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Минск, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Смерть
1915