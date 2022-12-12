Савина (Подраменцева) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Подраменцева) Мария Гавриловна

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Место рождения

Каменец-Подольский, Польша

Дата рождения

1854

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменец-Подольский, Польша
Место жительства
С 1873
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1874
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Минск, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Смерть
1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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