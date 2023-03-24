Курюков Харитон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курюков Харитон Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1899

Дочь: Курюкова Прасковья Харитоновна

Мать ребёнка: Курюкова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
18.03.1902

Сын: Курюков Георгий Харитонович

Мать ребёнка: Курюкова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курюкова Феодосья Харитоновна

Мать ребёнка: Курюкова Ксения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курюкова Ксения Александровна

Смерть
Неизвестно
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