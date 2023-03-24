Курюков Харитон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1899
Дочь: Курюкова Прасковья Харитоновна
Мать ребёнка: Курюкова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
18.03.1902
Сын: Курюков Георгий Харитонович
Мать ребёнка: Курюкова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курюкова Феодосья Харитоновна
Мать ребёнка: Курюкова Ксения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно