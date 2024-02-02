Дубова (Юманова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубова (Юманова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1914 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Юманов Василий Иванович

Отец ребёнка: Юманов Иван

Рождение ребёнка
1927

Сын: Дубов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Дубов Александр Емельянович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубов Александр Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1979
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