Дубова (Юманова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Юманов Иван
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дубов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Дубов Александр Емельянович
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубов Александр Емельянович
Смерть
1979