Карпов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.07.1989
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпов Иван Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.07.1989