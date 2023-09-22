Tamjärv (Tittmann) Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tamjärv (Tittmann) Marie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1906

Сын: Tamjärv Rudolf

Отец ребёнка: Tamjärv Jakob

Рождение ребёнка
02.02.1910

Сын: Tamjärv Ernst

Отец ребёнка: Tamjärv Jakob

Рождение ребёнка
30.01.1917

Дочь: Elfride Benita

Отец ребёнка: Tamjärv Jakob

Работа или профессия
Неизвестно
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