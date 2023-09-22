Tamjärv (Tittmann) Marie
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1906
Сын: Tamjärv Rudolf
Отец ребёнка: Tamjärv Jakob
Рождение ребёнка
02.02.1910
Сын: Tamjärv Ernst
Отец ребёнка: Tamjärv Jakob
Рождение ребёнка
30.01.1917
Дочь: Elfride Benita
Отец ребёнка: Tamjärv Jakob
Работа или профессия
Неизвестно