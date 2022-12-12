Бойко Устина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Бойко Моисей Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.08.1894
Отец ребёнка: Бойко Моисей Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.07.1897
Сын: Бойко Петр Моисеевич
Отец ребёнка: Бойко Моисей Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.06.1900
Сын: Бойко Иван Моисеевич
Отец ребёнка: Бойко Моисей Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.02.1903
Дочь: Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Бойко Моисей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно