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Бойко Устина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Бойко Андрей Моисеевич

Отец ребёнка: Бойко Моисей Тимофеевич

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
21.08.1894

Сын: Бойко Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Бойко Моисей Тимофеевич

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
08.07.1897

Сын: Бойко Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Бойко Моисей Тимофеевич

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
08.06.1900

Сын: Бойко Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Бойко Моисей Тимофеевич

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
10.02.1903

Дочь: Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Бойко Моисей Тимофеевич

Бакумовка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Моисей Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Бакумовка, Київська область
Смерть
Неизвестно
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