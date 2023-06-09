Дмитрий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Ефимов

Дмитрий Ефимов

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1815 г.р.

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Ефим Петров

Мать: Марфа Васильева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ Надо смотреть МК-1834-1836!!! ИВ-1840 Дмитрий 6=1834 ИВ-1841 Дмитрий 5=1836 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Дмитрий 14=1836 ИВ-1851-1852 такой ведомости н... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Дарья Кирикова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Иван 2=1858 Далее ИВ нет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Кирикова

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно