Дмитрий Ефимов
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Ефим Петров
Мать: Марфа Васильева
ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ Надо смотреть МК-1834-1836!!! ИВ-1840 Дмитрий 6=1834 ИВ-1841 Дмитрий 5=1836 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Дмитрий 14=1836 ИВ-1851-1852 такой ведомости н... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Дарья Кирикова
ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Иван 2=1858 Далее ИВ нет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Кирикова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно