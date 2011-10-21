(Hirsch) Harriet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Hirsch) Harriet

Место рождения

New York

Дата рождения

20.09.1915

Дата смерти

21.10.2011

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1915

Отец: Hirsch Gustave

Мать: Hirsch Sarah

New York
Бракосочетание
06.06.1937

Муж: скрыто настройками приватности

Manhattan, New York, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.10.2011
New York, New York, New York