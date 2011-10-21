(Hirsch) Harriet
Место рожденияNew York
Дата рождения20.09.1915
Дата смерти21.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1915
Отец: Hirsch Gustave
Мать: Hirsch Sarah
New York
Бракосочетание
06.06.1937
Муж: скрыто настройками приватности
Manhattan, New York, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.10.2011
New York, New York, New York