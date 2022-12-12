Рубцов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.1907
Дата смерти28.09.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1907
Место жительства
С 1925 по 1930
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1930 по 1933
г. Кзыл-Орда, Казакская АССР
Место жительства
С 1933 по 1953
г. Алма-Ата, Казахская АССР
Место жительства
С 1955 по 1987
Крымская область Украинской ССР
Место жительства
С 1987 по 1988
г. Киев, Киевская область Украинской ССР
Смерть
28.09.1988
г. Киев, Киевская область Украинской ССР