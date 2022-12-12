Рубцов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов Николай Иванович

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Место рождения

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

27.01.1907

Дата смерти

28.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1907
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1925 по 1930
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1930 по 1933
г. Кзыл-Орда, Казакская АССР
Место жительства
С 1933 по 1953
г. Алма-Ата, Казахская АССР
Место жительства
С 1955 по 1987
Крымская область Украинской ССР
Место жительства
С 1987 по 1988
г. Киев, Киевская область Украинской ССР
Смерть
28.09.1988
г. Киев, Киевская область Украинской ССР
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