Коваленко (Руднова) Людмила Ивановна
Место рожденияСвердловская область Талицкий район деревня Бубенка
Дата рождения22.03.1947
Дата смерти07.12.2023
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.03.1947
Отец: Руднов Иван
Свердловская область Талицкий район деревня Бубенка
Рождение ребёнка
18.01.1969
Дочь: Коваленко Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Коваленко Владимир Михайлович
Заветы Ильича, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.10.1976
Дочь: Коваленко Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Коваленко Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
24.12.1978
Сын: Коваленко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Коваленко Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
19.07.1982
Дочь: Коваленко Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Коваленко Владимир Михайлович
Смерть
07.12.2023