Коваленко (Руднова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Руднова) Людмила Ивановна

Место рождения

Свердловская область Талицкий район деревня Бубенка

Дата рождения

22.03.1947

Дата смерти

07.12.2023

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1947

Отец: Руднов Иван

Мать: Руднова Александра Петровна

Свердловская область Талицкий район деревня Бубенка
Рождение ребёнка
18.01.1969

Дочь: Коваленко Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Коваленко Владимир Михайлович

Заветы Ильича, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.10.1976

Дочь: Коваленко Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Коваленко Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
24.12.1978

Сын: Коваленко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Коваленко Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
19.07.1982

Дочь: Коваленко Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Коваленко Владимир Михайлович

Смерть
07.12.2023
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