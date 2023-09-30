МУравьева Лукерья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Муравьев Корнило Иванович
Отец ребёнка: Муравьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Муравьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Муравьев Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Муравьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (муравьева ) Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Муравьев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно