МУравьева Лукерья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МУравьева Лукерья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Муравьев Корнило Иванович

Отец ребёнка: Муравьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Муравьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Муравьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Муравьев Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Муравьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (муравьева ) Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Муравьев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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