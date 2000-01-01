(Зандель) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зандель) Вера

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Место рождения

Одесса

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зандель ?

Мать: Зандель ?

Одесса
Смерть
Неизвестно
Москва
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