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Ожигов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Петровское

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское
Бракосочетание
1887

Жена: Ожигова Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Сергеева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ожигова Феоктиста Михайловна

Петровское
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Ожигов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Ожигова Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Ожигова Феоктиста Михайловна

Петровское
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бортова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Ожигова Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Березкина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ожигова Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ожигов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ожигова Феоктиста Михайловна

Петровское
Смерть
Неизвестно
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