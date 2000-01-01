Ожигов Михаил Алексеевич
Место рожденияПетровское
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Петровское
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Сергеева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ожигова Феоктиста Михайловна
Петровское
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Ожигов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Ожигова Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Ожигова Феоктиста Михайловна
Петровское
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бортова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Ожигова Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Березкина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ожигова Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ожигов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ожигова Феоктиста Михайловна
Петровское
Смерть
Неизвестно