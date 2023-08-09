Погарский Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Сомсина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Погарская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Погарский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Погарская Наталья Петровна
Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сухомлинова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Погарская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Погарская Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1903