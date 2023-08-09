Погарский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогарский Иван

Погарский Иван

Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Сомсина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Погарская Наталья Петровна

Староселье, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Погарский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Погарская Наталья Петровна

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сухомлинова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Погарская Наталья Петровна

Староселье, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погарский Иван Иванович

Мать ребёнка: Погарская Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погарская Наталья Петровна

Смерть
1903
Староселье, Унечский муниципальный район, Брянская область