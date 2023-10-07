Седыкина (Некрасова) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Коник Анна Павловна
Отец ребёнка: Седыкин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мороз Матрона Павловна
Отец ребёнка: Седыкин Павел
Заградовка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седыкина Вера Павловна
Отец ребёнка: Седыкин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Седыкин Павел
Смерть
Неизвестно