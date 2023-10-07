Седыкина (Некрасова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седыкина (Некрасова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Коник Анна Павловна

Отец ребёнка: Седыкин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мороз Матрона Павловна

Отец ребёнка: Седыкин Павел

Заградовка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седыкина Вера Павловна

Отец ребёнка: Седыкин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седыкин Федор Павлович

Отец ребёнка: Седыкин Павел

Смерть
Неизвестно
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