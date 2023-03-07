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Мусихин Тит Игнатьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1657 г.р.

Мать

Около 1657 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Мусихин Игнатий Агеев

Мать: Мусихина Анна Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сергеевская, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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