Мусихин Тит Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Мусихин Игнатий Агеев
Мать: Мусихина Анна Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сергеевская, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710