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Солодянкин Александр Викторович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

19.10.1956

Дата смерти

26.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1956

Отец: Солодянкин Виктор

Мать: Солодянкина Раиса Семеновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
20.12.1981

Сын: Солодянкин Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодянкин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Солодянкина Надежда

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Надежда

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
26.09.2021
Пермь, Пермский, Пермский край
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