Солодянкин Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения19.10.1956
Дата смерти26.09.2021
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1956
Отец: Солодянкин Виктор
Рождение ребёнка
20.12.1981
Сын: Солодянкин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодянкин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Солодянкина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодянкина Надежда
Смерть
26.09.2021