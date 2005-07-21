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Комащенко Петр Яковлевич

Место рождения

с. Усть-Серта, Чебулинский р-н, Кемеровская обл.

Дата рождения

22.01.1925

Дата смерти

21.07.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комащенко (Попова) Мария Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комащенко (Попова) Мария Антоновна

Смерть
21.07.2005
Захоронение: Широкореченское кладбище, Екатеринбург.

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