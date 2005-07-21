Комащенко Петр Яковлевич
Место рожденияс. Усть-Серта, Чебулинский р-н, Кемеровская обл.
Дата рождения22.01.1925
Дата смерти21.07.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комащенко (Попова) Мария Антоновна
Смерть
21.07.2005
Захоронение: Широкореченское кладбище, Екатеринбург.