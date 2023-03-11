Куликов Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1986
Сын: Куликов Вячеслав Федорович
Мать ребёнка: Брус Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
21.12.1988
Дочь: Куликова Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Брус Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
21.12.1988
Дочь: Иванова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Брус Надежда Николаевна