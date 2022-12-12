Кондратьев Степан Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.06.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1909
Дочь: Кривулина Варвара Степановна
Мать ребёнка: Кондратьева Татьяна Федотовна
селение Хоненевка Терновский район Пензенская область
Смерть
23.06.1943
Пенза, город Пенза, Пензенская область