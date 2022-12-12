Кондратьев Степан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Степан Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.06.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1909

Дочь: Кривулина Варвара Степановна

Мать ребёнка: Кондратьева Татьяна Федотовна

селение Хоненевка Терновский район Пензенская область
Смерть
23.06.1943
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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