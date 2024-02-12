Вихалева (Зудова) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихалева (Зудова) Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1956

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Рождение
22.06.1956

Отец: Зудов Виктор Михайлович

Мать: Зудова Антонина Варламовна

Рождение ребёнка
14.04.1974

Сын: Вихалев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Вихалев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
03.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихалев Николай Николаевич

Подольск, Подольск, Московская область
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