Сироткина (Данилина) Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина (Данилина) Марина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1889

Муж: Сироткин Алексей Данилович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1893

Дочь: Сироткина Агапья Алексеевна

Отец ребёнка: Сироткин Алексей Данилович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1898

Сын: Сироткин Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Сироткин Алексей Данилович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно