Сироткина (Данилина) Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1889
Рождение ребёнка
05.04.1893
Дочь: Сироткина Агапья Алексеевна
Отец ребёнка: Сироткин Алексей Данилович
Рождение ребёнка
01.04.1898
Сын: Сироткин Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Сироткин Алексей Данилович
Смерть
Неизвестно