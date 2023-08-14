Янголенко Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1975
Рождение ребёнка
23.11.2001
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
16.10.2004
Дочь: Кузнецова Ксения Евгеньевна
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
09.02.2017
Сын: Янголенко Леон Евгениевич
Отец ребёнка: Янголенко Евгений Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно