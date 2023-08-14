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Янголенко Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1975

Отец: Богатырев Юрий Вячеславович

Мать: Богатырева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
23.11.2001

Сын: Кузнецов Олег Евгениевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
16.10.2004

Дочь: Кузнецова Ксения Евгеньевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
09.02.2017

Сын: Янголенко Леон Евгениевич

Отец ребёнка: Янголенко Евгений Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Евгений Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янголенко Евгений Сергеевич