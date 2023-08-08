Наумов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Наумова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Наумова Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Нина Михайловна