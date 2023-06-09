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Башкиров Александр Артемiев

Место рождения

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

07.08.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1903 ст.

Отец: Башкиров Артемий Михайлович

Мать: Башкирова Анна Илларионовна

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Деревни Фомицына Судайской волости Состоящий на действительной Службе Унтеръ офицеръ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба православного вероисповеданiя, 56-25-268-47об... Показать все
Крещение
08.08.1903 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Преображенская церковь с. Шартаново Чухломского уезда. Восприемники: Деревни Старова крестьянинъ Александръ Иларiоновъ и девица Марiя Иларiонова Ананьевы 56-25-268-47об-48
Восприемник
05.03.1909 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Преображенская церковь с. Шартаново Чухломского уезда. у Николай и Сергiй Артемiев Башкировъ (д.Фомицыно) 56-25-269-135об-136
Восприемник
23.07.1911 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Преображенская церковь с. Шартаново Чухломского уезда. , у Сергiй Артемiев Башкировъ (д.Фомицыно), 56-25-270-65об-66
Смерть
Неизвестно