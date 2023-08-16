Дуботолкова (Епанчина) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуботолкова (Епанчина) Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Епанчин Александр

Мать: Епанчина Евдокия

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Панкова Лариса Сергеевна

Отец ребёнка: Дуботолков Сергей Васильевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуботолков Владимир

Отец ребёнка: Дуботолков Сергей Васильевич ?

Смерть
Неизвестно