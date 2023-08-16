Дуботолкова (Епанчина) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Епанчин Александр
Мать: Епанчина Евдокия
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Панкова Лариса Сергеевна
Отец ребёнка: Дуботолков Сергей Васильевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуботолков Владимир
Отец ребёнка: Дуботолков Сергей Васильевич ?
Смерть
Неизвестно