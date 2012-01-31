(Лопаткина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лопаткина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1924

Дата смерти

31.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1950

Сын: Казаков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Казаков Николай Алексеевич

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таринова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Казаков Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Николай Алексеевич

Смерть
31.01.2012
Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
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