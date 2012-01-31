(Лопаткина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1924
Дата смерти31.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1950
Сын: Казаков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Казаков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таринова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Казаков Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2012