Ралникова Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ралникова Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1736 ст.

Дата смерти

Около 1765 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1763 г.р.
Вычислено 1766 г.р.
Вычислено 1767 г.р.
1769 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1736 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
24.09.1752

Муж: Лысов Кузьма Иванович

Бракосочетание
24.09.1752

Муж: Лысов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Дочь: Лысова Акилина Кузьминична

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Лысов Кондратей Кузьмич

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1763 ст.

Дочь: Лысова Христина Кузьминична

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1765 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.

Дочь: Лысова Устина Кузьминична

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Сын: Лысов Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1769 ст.

Дочь: Лысова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Лысова Мавра Кузьминична

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Сын: Лысов Фёдор Кузьмич

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Лысов Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Лысов Герасим Кузьмич

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
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