Ралникова Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1736 ст.
Дата смертиОколо 1765 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1736 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.09.1752
Бракосочетание
24.09.1752
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Дочь: Лысова Акилина Кузьминична
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1763 ст.
Дочь: Лысова Христина Кузьминична
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович
Смерть
Около 1765 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.
Дочь: Лысова Устина Кузьминична
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Сын: Лысов Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1769 ст.
Дочь: Лысова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Лысова Мавра Кузьминична
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Сын: Лысов Фёдор Кузьмич
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Сын: Лысов Андрей Кузьмич
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Иванович