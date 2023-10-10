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Писарев Леонид Фролович

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Место рождения

Шевяково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

1962 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Писарев Фрол Сидорович

Мать: Писарева Татьяна

Шевяково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Военная служба
С 1941 по 1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero76355688/
Военная награда
18.07.1944
Орден Славы III степени
Военная награда
14.01.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
05.12.1962

Сын: Писарев Александр

Мать ребёнка: Писарева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Писарева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Писарева Вера

Смерть
Неизвестно
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