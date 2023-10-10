Писарев Леонид Фролович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Писарев Фрол Сидорович
Мать: Писарева Татьяна
Военная служба
С 1941 по 1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero76355688/
Военная награда
18.07.1944
Орден Славы III степени
Военная награда
14.01.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
05.12.1962
Сын: Писарев Александр
Мать ребёнка: Писарева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Писарева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Писарева Вера
Смерть
Неизвестно