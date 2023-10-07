Крутохвостов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутохвостов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1928

Дочь: Милюсева Капитолина Ивановна

Мать ребёнка: Крутохвостова Ксенья Макеевна

Дедня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутохвостов Николай Иванович

Мать ребёнка: Крутохвостова Ксенья Макеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутохвостов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Крутохвостова Ксенья Макеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутохвостова Ксенья Макеевна

Смерть
Неизвестно
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