Крутохвостов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1928
Дочь: Милюсева Капитолина Ивановна
Мать ребёнка: Крутохвостова Ксенья Макеевна
Дедня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутохвостов Николай Иванович
Мать ребёнка: Крутохвостова Ксенья Макеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутохвостов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Крутохвостова Ксенья Макеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно