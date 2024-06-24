Иноземцева Агриппина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцева Агриппина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иноземцев Пётр Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Инозенцева) Капитолина Петровна

Отец ребёнка: Иноземцев Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Инозенцева) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Иноземцев Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Инозенцева) Мария Петровна

Отец ребёнка: Иноземцев Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Иноземцев Василий Петрович

Отец ребёнка: Иноземцев Пётр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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