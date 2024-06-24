Иноземцева Агриппина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Инозенцева) Капитолина Петровна
Отец ребёнка: Иноземцев Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Инозенцева) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Иноземцев Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Инозенцева) Мария Петровна
Отец ребёнка: Иноземцев Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Иноземцев Василий Петрович
Отец ребёнка: Иноземцев Пётр Андреевич
Смерть
Неизвестно