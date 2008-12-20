Иванов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1925
Дата смерти20.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925
Отец: Иванов Федор Иванович
Мать: Иванова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
29.05.1948
Сын: Иванов Александр Иванович
Мать ребёнка: Иванова Виктория Михайловна
Рождение ребёнка
27.04.1950
Дочь: Аравина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Виктория Михайловна
Рождение ребёнка
03.10.1955
Дочь: Шилова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Виктория Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2008