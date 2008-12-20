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Иванов Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1925

Дата смерти

20.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925

Отец: Иванов Федор Иванович

Мать: Иванова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
29.05.1948

Сын: Иванов Александр Иванович

Мать ребёнка: Иванова Виктория Михайловна

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
27.04.1950

Дочь: Аравина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Виктория Михайловна

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
03.10.1955

Дочь: Шилова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Виктория Михайловна

Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Виктория Михайловна

Смерть
20.12.2008
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