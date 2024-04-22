Овчинникова (Маханова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Маханова) Наталья Ивановна

Место рождения

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Маханов Иван Акинфов Акимов

Мать: Маханова Надежда Дмитриева

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
С 1876
Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
До 1897

Муж: Овчинников Яков Андреевич

Смерть
После 1897
Рождение ребёнка
13.10.1898 ст.

Сын: Овчинников Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Овчинников Яков Андреевич

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1908

Сын: Овчинников Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Овчинников Яков Андреевич

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
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