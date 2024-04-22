Овчинникова (Маханова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Место жительства
С 1876
Бракосочетание
До 1897
Смерть
После 1897
Рождение ребёнка
13.10.1898 ст.
Сын: Овчинников Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Овчинников Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1908
Сын: Овчинников Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Овчинников Яков Андреевич