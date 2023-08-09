Козлова (Солдатова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Солдатова) Александра

Место рождения

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

19.06.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1916

Отец: Солдатов Тихон

Мать: Мать Александры

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Василий

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Василий

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Василий

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Василий

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость