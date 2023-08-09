Козлова (Солдатова) Александра
Место рождения
Дата рождения19.06.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1916
Отец: Солдатов Тихон
Мать: Мать Александры
Рождение ребёнка
19.06.1940
Рождение ребёнка
03.04.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость