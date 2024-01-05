Кудашева (Котова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашева (Котова) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кудашев Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Кудашев Евдоким

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кудашев Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Кудашев Евдоким

Дубровки, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кудашев Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Кудашев Евдоким

Рождение ребёнка
1934

Сын: Кудашев Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудашев Никифор Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудашев Евдоким

Смерть
1955
Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
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