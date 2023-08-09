Лисицына Ефросинья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1885 ст.
Сын: Лисицын Григорий Арсеньевич
Отец ребёнка: Лисицын Арсений Андреевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лисицын Георгий Арсеньевич
Отец ребёнка: Лисицын Арсений Андреевич
Рождение ребёнка
18.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Лисицын Арсений Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно