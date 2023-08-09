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Лисицына Ефросинья Васильевна

Место рождения

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1885 ст.

Сын: Лисицын Григорий Арсеньевич

Отец ребёнка: Лисицын Арсений Андреевич

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лисицын Георгий Арсеньевич

Отец ребёнка: Лисицын Арсений Андреевич

Рождение ребёнка
18.01.1910 ст.

Сын: Лисицын Петр Арсеньевич

Отец ребёнка: Лисицын Арсений Андреевич

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицын Арсений Андреевич

Смерть
Неизвестно