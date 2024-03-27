Каримов Миннимулла Абделькаримович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каримов Абделькарим
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Каримов Зиганий Миннимуллович
Мать ребёнка: Каримова Гульсум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каримов Асхат Миннимуллович
Мать ребёнка: Каримова Гульсум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Райса Миннимулловна
Мать ребёнка: Каримова Гульсум
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каримова Гульсум
Смерть
Неизвестно