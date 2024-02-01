Астафьева (Литвинцева) Таисия Тихоновна
Место рождения
Дата рождения19.01.1908
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1908
Отец: Литвинцев Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пятакова (Астафьева) Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Астафьев Иван Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьев Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Астафьев Иван Миронович
Рождение ребёнка
04.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астафьев Иван Миронович
Смерть
1968