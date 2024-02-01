Астафьева (Литвинцева) Таисия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Литвинцева) Таисия Тихоновна

Место рождения

Калга, Калганский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

19.01.1908

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1908

Отец: Литвинцев Тихон

Мать: не указана

Калга, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пятакова (Астафьева) Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Астафьев Иван Миронович

Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Астафьев Иван Миронович

Рождение ребёнка
04.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Иван Миронович

Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1968

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