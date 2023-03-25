Самсончик жена Бориса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсончик жена Бориса

Самсончик жена Бориса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсончик Григорий Борисович

Отец ребёнка: Самсончик Борис Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсончик Сергей Борисович

Отец ребёнка: Самсончик Борис Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсончик Борис Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close