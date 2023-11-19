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Менышев Михаил Иванович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1911 ст.

Жена: Менышева (Гусева) Анна Павловна

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.02.1911 Апухлицы крестьянин Михаил Иванович Болотьково крестьянская девица Анна Павловна Гусева по жениху Апухлицы кр... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1911 ст.

Дочь: Менышева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Менышева (Гусева) Анна Павловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.10.1911 Апухлицы Анастасия Михайловна Менышева Апухлицы отец крестьянин Михаил Иванович Менышев Апухлицы мать крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно

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