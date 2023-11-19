Менышев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.02.1911 Апухлицы крестьянин Михаил Иванович Болотьково крестьянская девица Анна Павловна Гусева по жениху Апухлицы кр... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1911 ст.
Дочь: Менышева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Менышева (Гусева) Анна Павловна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.10.1911 Апухлицы Анастасия Михайловна Менышева Апухлицы отец крестьянин Михаил Иванович Менышев Апухлицы мать крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно