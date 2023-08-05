Быков Валентин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Валентин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1941

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

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Дети

1969 г.р.
1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1941

Отец: Быков Павел Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.01.1969

Сын: Быков Эдуард Валентинович

Мать ребёнка: Быкова Людмила Ильинична

Рождение ребёнка
10.10.1974

Дочь: Maby Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Быкова Людмила Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Людмила Ильинична