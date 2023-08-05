Быков Валентин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1941
Отец: Быков Павел Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1969
Сын: Быков Эдуард Валентинович
Мать ребёнка: Быкова Людмила Ильинична
Рождение ребёнка
10.10.1974
Дочь: Maby Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Быкова Людмила Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Людмила Ильинична