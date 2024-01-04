Гаврилова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шагина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грекова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
05.02.1938

Сын: Гаврилов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гусева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Смерть
Неизвестно

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