Гаврилова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шагина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грекова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
05.02.1938
Сын: Гаврилов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гусева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Смерть
Неизвестно