(Лунева) Авдотья (Евдокия) Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лунева) Авдотья (Евдокия) Никитина

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1710 и 1713 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Никита

Мать: не указана

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Улита Мартемьянова

Отец ребёнка: Лунев Мартемьян Савельев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Лунев Иван Мартемьянов

Отец ребёнка: Лунев Мартемьян Савельев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Лунев Тарас Мартемьянов

Отец ребёнка: Лунев Мартемьян Савельев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Мартемьян Савельев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1778
Тимшино, Егорьевск, Московская область