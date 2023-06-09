(Лунева) Авдотья (Евдокия) Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти1778
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Улита Мартемьянова
Отец ребёнка: Лунев Мартемьян Савельев
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Лунев Мартемьян Савельев
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Лунев Мартемьян Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1778