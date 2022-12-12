Цветкова (Ртищева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветкова (Ртищева) Валентина Васильевна

Цветкова (Ртищева) Валентина Васильевна

avatar

Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

10.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.11.1982

Сын: Цветков Ярослав Вячеславович

Отец ребёнка: Цветков Вячеслав Юрьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1985

Сын: Цветков Игорь Вячеславович

Отец ребёнка: Цветков Вячеслав Юрьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Вячеслав Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close