Цветкова (Ртищева) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.05.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1982
Сын: Цветков Ярослав Вячеславович
Отец ребёнка: Цветков Вячеслав Юрьевич
Рождение ребёнка
14.08.1985
Сын: Цветков Игорь Вячеславович
Отец ребёнка: Цветков Вячеслав Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно