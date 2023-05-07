Болотников Николай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотников Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1933

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1933

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности