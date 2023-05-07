Болотников Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1933
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1933
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности