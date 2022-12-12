Норкин (Киселев) Алексей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Около 1930
Жена: Норкина ?
Смена фамилии
Около 1930
Место жительства
С 31.10.1938 по 1941
работал древорубом на черноисточинском мехлесопункте
Рождение ребёнка
27.10.1939
Дочь: Шилкина Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Трянина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1941
Мать ребёнка: Трянина Ольга Ивановна
Призыв на военную службу
27.07.1941
Висимский РВК, Свердловская область, Висимский р-н
Пропал без вести (военное)
Около ?.10.1941
на сайте памяти народа скан документа, уточняющего потери из донесения послевоенного периода. Дата донесения 22.08.1947 - источник информации Ачитский РВК Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Норкина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Норкина ?
Смерть
1941