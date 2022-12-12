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Норкин (Киселев) Алексей Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Киселев Матвей Максимович

Мать: Киселева Ольга Яковлевна

Бракосочетание
Около 1930

Жена: Норкина ?

Смена фамилии
Около 1930
Место жительства
С 31.10.1938 по 1941
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
работал древорубом на черноисточинском мехлесопункте
Рождение ребёнка
27.10.1939

Дочь: Шилкина Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Трянина Ольга Ивановна

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1941

Сын: Норкин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Трянина Ольга Ивановна

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Призыв на военную службу
27.07.1941
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Висимский РВК, Свердловская область, Висимский р-н
Пропал без вести (военное)
Около ?.10.1941
на сайте памяти народа скан документа, уточняющего потери из донесения послевоенного периода. Дата донесения 22.08.1947 - источник информации Ачитский РВК Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Норкин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Норкина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Норкина ?

Смерть
1941
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