Итазов Адам Бекханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1972
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1972
Отец: Итазов Бекхан Лорсович
Мать: Полонкоева Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Часыгова Пятимат Солт-муратовна
Рождение ребёнка
18.02.2004
Мать ребёнка: Часыгова Пятимат Солт-муратовна
Рождение ребёнка
04.01.2006
Дочь: Итазова Зарина Артуровна
Мать ребёнка: Часыгова Пятимат Солт-муратовна
Рождение ребёнка
13.03.2014
Мать ребёнка: Часыгова Пятимат Солт-муратовна