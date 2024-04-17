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Итазов Адам Бекханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1972

Отец: Итазов Бекхан Лорсович

Мать: Полонкоева Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Часыгова Пятимат Солт-муратовна

Рождение ребёнка
18.02.2004

Сын: Итазов Магомед Артурович

Мать ребёнка: Часыгова Пятимат Солт-муратовна

Рождение ребёнка
04.01.2006

Дочь: Итазова Зарина Артуровна

Мать ребёнка: Часыгова Пятимат Солт-муратовна

Рождение ребёнка
13.03.2014

Сын: Итазов Акбар Артурович

Мать ребёнка: Часыгова Пятимат Солт-муратовна

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