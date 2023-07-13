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Андросов Савва Васильевич

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1768

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Андросов Василий Леонтьевич

Мать: Андросова Устиния

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1795

Сын: Андросов Захар Саввич

Мать ребёнка: Андросова Евфимия

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
1830