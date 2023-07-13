Андросов Савва Васильевич
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рождения1768
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Андросов Василий Леонтьевич
Мать: Андросова Устиния
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Андросова Евфимия
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
1830